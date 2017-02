Da chokoladen forsvandt

Det er nu lidt over et halvt år siden, at det sidste stykke chokolade rullede over disken hos Chokolade-Hex på Islevhusvej

Og ejeren Tina Møller har valgt en helt anden karriere – lang fra kakaobønnner og marcipan.

– Jeg har taget et buskørekort og kører København flad, og lige nu har jeg fornøjelsen af at køre bus 350S mellem Dragør og Ballerup, fortæller en glad Tina Møller, der elsker sit nye arbejde.

Lige nu kører hun om natten og nyder livet som chauffør. Heller ikke sure passagerer er noget, som Tina møder.

-Man får vel det, som man giver ud og nogle gange sidder jeg også og synger i bussen, indrømmer Tina, der selvfølgelig stadigvæk er aktiv med sit maleri og med at udforske andre sider af sin kreativitet.

– Når jeg ikke gør det, maler jeg portrætter og fotograferer mine ombyggede dukker i de dioramaer jeg har bygget til dem, eller on location ude i byen, fortæller den forhenværende chokoladedame og indrømmer:

”Chokoladen? ja, der går nok lang tid, før jeg får tid og lyst til det igen, desværre. Lige nu nøjes jeg bare med at spise den”.