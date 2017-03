Da tønderne rumlede, holdt regnen op

Der var flere børn, der havde været tidligt oppe for at blive klar til fastelavn i Husum Bypark søndag eftermiddag. En af dem var 11-årige Thor Jensen, der er vild med rollespil og bruger sin fritid i ”Den Sorte Loge”, hvor han spiller rollespil med masser af andre børn.

-Min mor har lige været på et make up kursus, hvor hun har lært at lave sår i latex, fortalte Thor Jensen og viste sine drabelige og vansirrede ar i ansigtet og på hånden frem.

Det er igen i år Husum Byparks Venner der stod for fastelavnen. Det øsede ellers ned , men ganske kort før festivitassen begyndte, var der ophold i vejret og børnene smed regntøjet og viste deres flotte kostumer frem. Der var fastelavnstønder hængt op i den overdækkede scene til fire aldersgrupper, og der blev serveret fastelavnsboller, kakao, juice og kaffe til alle fremmødte. En som var rigtig glad var formanden for Husum Byparks venner, Birgit Christensen.

-Det er tredje år, der er fastelavn her, men kun andet år, hvor Husum Byparks Venner selv står for arrangementet. Vi har rigtig mange folk til at hjælpe os og blandt andre er Føtex en rigtig god samarbejdspartner, fortalte Birgit Christensen, og tilføjede at man ønsker flere medlemmer, der kan løfte de forskellige arrangementer i Husum Bypark.