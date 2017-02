Danmarksmester med flair for tal

Yang Li, der kom til Danmark med sin familie for tre år siden, har altid elsket matematik, og nu kan hun oveni købet kalde sig kinesisk danmarksmester.

-Jeg synes, det er sjovt at lave matematik Jeg kan godt lide de udfordringer, der er i matematik, fortæller 17-årige Yang Li, der også er glad for de andre naturfag.

Yang Li begyndte for tre år siden i en modtageklasse på Korsager Skole, men hun rykkede hurtigt videre til en almindelig klasse. Hun mes-trer allerede et rigtig godt dansk, hvor hun også får høje karakterer.

Matematikken ligger i blodet i Yang Li´s familie. Hendes storesøster er god til matematik og hendes far arbejder til dagligt også med indviklede tal.

-Jeg vil godt vedgå, at jeg er god til matematik og fysik, men så er jeg nok ikke så god til samfundsfag og historie, indrømmer Yang Li, der dog også får tid til andet end at løse svære ligninger.

-Jeg arbejder 8 timer i Føtex og ugen og så tegner jeg og går til dans, fortæller Yang Li, der dog er sikker på, at hun skal have en fremtid med tal. Til næste sommer håber hun at kunne starte på Nørre G og på sigt vil hun gerne læse matematik og erhvervsøkonomi.

DM i Fagene er en ny konkurrence, hvor elever fra 8. og 9. klasse dyster i dansk, matematik og idræt. DM i Fagene er inspireret af DM i Skills på erhvervsskolerne. Formålet med DM i Fagene er at sætte fokus på fagligheden og den faglige udvikling hos eleverne under overskriften ”De stolte nørder”.