Det sker i kirken uge 6

Rejseforedrag i ingbjerg Kirke

Onsdag den 8. februar, kl. 14 er der rejseforedrag ved Lis Frederiksen i Tingbjerg Kirke. Lis Frederiksen er medlem af Berejste Kvinders Klub og tager tilhørerne med på en tur til Rusland og på krydstogt ad floden Volga med mange stop undervejs. Turen slutter i Skt. Petersborg.

Inden foredraget er der gudstjeneste kl. 13 ved Mette Basbøll.

Manuskriptforfatter

Morten Pape i Tingbjerg Kirke

Tirsdag den 14. februar, kl. 19 er manuskriptforfatter Morten Pape i Tingbjerg Kirke for at holde foredrag. Han vil fortælle om den selvbiografiske roman ”Planen”, som han debuterede med i 2015 og siden modtog BogForums Debutantpris for.

”Planen” handler om forfatterens opvækst i Urbanplanen på Amager. Stedet var i 60-erne et prestigeprojekt for daværende overborgmester Urban Hansen, som på bedste socialdemokratiske vis ville skaffe billige boliger til københavnerne. Der startes med gudstjeneste kl. 17, fællesspisning kl. 18 og foredraget starter kl. 19. Alle er velkomne, og der er tilmelding til spisning hos kirketjeneren- senest den 10. februar.

Onsdagsklubben i Husum Kirke

Husum Kirkes Onsdagsklub har onsdag den 8. februar, kl. 14 inviteret kunsthistoriker Tine Kragh til at fortælle om Kristusfremstillinger gennem tiden. Traditionen tro serveres der kaffe, te, ostemadder og kage. Det koster 20 kr. at deltage. Tilmelding er ikke nødvendig.

Luthergudstjeneste

Torsdag den 9. februar, kl. 19 markerer Husum Kirke Reformationsjubilæet i 2017. Det gøres med en aftengudstjeneste, der trækker trådene tilbage til Martin Luthers gudstjenester for 500 år siden. Der er lagt op til en anderledes aften i kirken.

Spiritualitetsgruppen

Spiritualitetsgruppen i Husum Kirke er en times samvær med en lille håndfuld andre mennesker omkring døbefonten i Husum Kirke. Næste gang er onsdag den 15. februar kl. 16-17.

Legestue for børn og voksne

Der er legestue i Husumvold Kirke onsdag den 8. februar, kl. 10, hvor man kan nyde et par hyggelige timer sammen med andre børn og voksne. Som altid serveres der boller, saft, te og kaffe. Det kræver ingen tilmelding at være med.

Mit liv som statist

Evy Carstensen kommer og fortæller om sit liv som statist til Fredagsmødet i Husumvold Kirke den 10. februar, kl. 14. Dagen begynder med en kort andagt i kirkerummet og undervejs i foredraget bliver der også tid til hyggesnak, kaffe og kage. Det er gratis at deltage og kræver ikke tilmelding. Kaffe/te og brød: 10 kr. Denne fredag ved sognepræst Line Bjørn Hansen.

Foredrag med Chloe Avo Holm

Tirsdag 14. februar kl. 19.30 er der foredrag i Brønshøj Sognecenter, Præstegårds Allé 5 af Chloe Avo Holm, som har skrevet bogen ”Stjernebarn”, om sin rejse ud af narkomiljøet via ”Reden” på Vesterbro, som Menighedssamfundet i Brønshøj tidligere har støttet. ”Du er ikke det, der er blevet gjort imod dig – din historie definerer dig ikke som menneske” siger Chloe. Kaffe og foredrag 20 kr. Alle er velkomne.

Jazz i Grundtvigs Kirke

Søndag den 12. februar, kl. 14 er der jazzgudstjeneste ved Palle Kongsgaard med den amerikanske sangerinde Melissa Stylianou, som er i Danmark i forbindelse med Vinterjazzfestivalen. Melissas Stylianou er del af jazzscenen i New York og af musikermiljøet omkring jazzkirken Saint Peters Church på Manhattan.

Under temaet ”Connection” bygger gudstjenesten på en håndfuld af Melissa Stylianous´ sange, der kredser om spændingen mellem vores forhold til det fremmede i os selv og i andre. Efter gudstjenesten spiller Melissa Stylianou en mini-koncert. Gratis adgang.

Oscaraften i Bellahøj Kirke

Torsdag den 9. februar, kl. 19 er det igen tid for en filmaften i Bellahøj Kirke, og denne gang bliver det en helt særlig ”Oscaraften”, da den Oscaraktuelle danske film ’Under Sandet’ står på programmet.

’Under Sandet’, der er fra 2015 og instrueret af Martin Zandvliet, er en af de kun 5 film, der er tilbage i kapløbet om en Oscar for årets bedste udenlandske film. Den fornemme pris uddeles ved Oscarfesten i Hollywood søndag den 26. februar

Efterkrigsfilmen ’Under sandet’ handler om den danske sergent, Carl Leopold, der får ansvaret for en gruppe unge krigsfanger. De tyske drenge er blevet sendt til den jyske vestkyst for at desarmere de to millioner miner, som nazisterne gravede ned i sandet under Anden Verdenskrig.

Der er gratis adgang til filmen og til det efterfølgende ”Snak og snacks”, hvor der bydes på et glas vin og en spændende drøftelse af filmoplevelsen.

Fyraftensmeditation i Bellahøj Kirke

I foråret 2017 inviterer Bellahøj Kirke alle med til et meditationsforløb, hvor nysgerrige, søgende og sansende kan deltage i en times meditation hver anden mandag fra 17-18. Næste gang er den 13. februar. Forløbet er en fortsættelse af efterårets meditationsrække, hvor 5-10 deltagere mødtes hver anden mandag til salmer, guidet meditation og fadervor med bevægelser med sognepræst Marija Krogh Iversen.

Det kræver ingen forudsætninger at deltage.



Gudstjenester uge 6

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Søndag 12/2, kl. 10.30:

Bellahøjmesse

v/ Asser Skude

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 12/2, kl. 10:

Højmesse v/ Peter Nejsum

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Torsdag 9/2, kl. 19:

Luthergudstjeneste

Lørdag 11/2, kl. 11:

Dåbsgudstjeneste

v/ Bettina Birk Jensen

Søndag 12/2, kl. 10.30: Højmesse

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 12/2, kl. 10:

Højmesse

v/ Line Bjørn Hansen

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Tirsdag 14/2, kl. 17:

Gudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 12/2, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Katrine Blinkenberg

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 12/2, kl. 11:

Højmesse

Søndag 12/2, kl. 18:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 12/2, kl. 10:

Højmesse