Det sker i kirken uge 7

Spiritualitetsgruppen i Husum Kirke

Onsdag den 15. februar, kl. 16 mødes spiritualitetsgruppen endnu engang i Husum Kirke. Det er en times samvær med Gud, sig selv og en lille håndfuld andre mennesker omkring døbefonten i Husum Kirke.

Barselshøjskolen

Husum og Brønshøj Kirker inviterer for anden gang i år til Barselshøjskole tirsdag den 21. februar, kl. 10 -12. Temaet er denne gang FAMILIE, og socialrådgiver Katja Bendix er oplægsholder. Barselshøjskolen er for barslende mødre og fædre, som i bedste højskoleånd mødes om tilværelsens små og store sammenhænge. Det er gratis at deltage. Tilmelding på Husum Kirkes hjemmeside.

Onsdagsklubben i Husum Kirke

UNICEFs Generalsekretær, Steen M. Andersen, lægger onsdag den 22. februar, kl. 14 vejen forbi Husum Kirke for at fortælle om UNICEFs generelle mål, historie og aktiviteter. Han vil desuden tage tilhørerne med på et par af sine rejser til f.eks. Haiti og Zimbabwe. Til slut i arrangementet vil der være mulighed for at stille spørgsmål.

Kirkebio: The Lady in the Van

Husumvold Kirke inviterer til kirkebio torsdag den 26. februar, kl. 18.30. Denne gang vises filmen ”The lady in the Van” af instruktøren Nicholas Hytner. Filmen bygger på en virkelig historie om den ældre og noget excentriske Miss Shepherd, der bor i en varevogn, som hun flytter rundt foran forskellige huse på en vej. En dag parkerer hun i forfatteren Alan Bennetts indkørsel. Det bliver starter på en relation, som forandrer begges liv. Traditionen tro starter aftenen med en kort andagt i kirkerummet ved sognepræst Stig Boel, og efter filmen er der mulighed for at diskutere det, der gjorde indtryk. Det er gratis at deltage.

Forårskoncert i Husumvold Kirke

Søndag den 19. februar, kl. 16 er der koncert i Husumvold Kirke med besøg af to unge sangsolister. Den ene, Lau Frederiksen, baryton, har været ansat i Husumvold Kirke indtil for nylig, og hans smukke stemme og følsomme væsen matcher de franske og nordiske sange, han har valgt at synge.

Med sig har han tenoren Jacob Andersen, der optrådte ved København Operafestival sidste sommer. Lau og Jacob mødte hinanden sidste sommer, og siden har de sunget koncerter sammen. Deres akkompagnatør er Laurits Dragsted, der studerer ved det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

Ved koncerten i Husumvold Kirke kan man høre franske og nordiske sange, uddrag af den svenske visesamling ”Gluntarna”, samt arier og duetter fra diverse operaer. Der er gratis adgang, og efter koncerten kan man tale sammen og med kunstnerne over et lille glas vin.

Kirkesalon om aktiv dødshjælp?

Mandag den 20. februar, kl. 19 inviteres til kirkesalon i Brønshøj Sognecenter på Præstegårds Allé 5. Skal man selv have lov til at bestemme, hvornår man vil dø? Spørgsmålet rejser helt grundlæggende etiske overvejelser, bl.a. om livets værdi, menneskelig frihed og lidelsens mening. Kom og hør universitetslektor Mickey Gjerris, der er medlem af Etisk Råd, kridte den etiske bane op og mød derudover et menneske, der har haft dette tæt ind på livet. Der vil blive serveret et let traktement. Pris: 30 kr. Tilmelding på pene@km.dk senest den 15. februar.



Barndommens historie

Tirsdag den 21. februar, kl. 14 er der foredrag i Brønshøj Sognecenter, Præstegårds Allé 5 Hvorledes har barndommen udviklet sig de sidste 250 år? Barnets rolle i familien og samfundet har ændret sig radikalt. Dette vil pædagog, terapeut og bachelor i pædagogisk filosofi Juri Uhrskov Rao fortælle om ved eftermiddagens møde i Menighedsplejen. Alle er velkomne.

Akkordionkoncert i Tingbjerg kirke

Tirsdag den 21. februar, kl. 19 er der koncert med ”Trio ítríó” i Tingbjerg Kirke. Denne trio består af tre musikalske unge mennesker, alle oprindeligt fra Island. De studerer på konservatoriet og er nået langt omkring med deres musik og vandt 2. plads i Castelfidardo konkurrencen i Italien sidste efterår. De spiller bl.a. musik af Bach, Astor Piazzolla (tango) og traditionel musik. ”Trio ítríó” består af Jón Þorsteinn Reynisson, Helga Kristbjörg Guðmundsdóttir og Jónas Ásgeir Ásgeirsson.

Gudstjenester uge 7:

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Søndag 19/2, kl. 10.30:

Bellahøjmesse

v/ Louise Miskow

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 19/2, kl. 10:

Højmesse

v/ Karsten Thomsen

Søndag 19/2, kl. 17:

Skumringsgudstjeneste. Tema: Frihed

v/ Peter Nejsum

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 19/2, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Nikolaj Hartung Kjærby

Tirsdag 21/2, kl. 19:

Aftengudstjeneste

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 19/2, kl. 10:

Højmesse v/ Stig Boel

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Fredag 17/2, kl. 13:

Andagt v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 19/2, kl. 10.30:

Højmesse med dåb

v/ Katrine Blinkenberg

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 19/2, kl. 11:

Højmesse

Søndag 19/2, kl. 18:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 19/2, kl. 10:

Højmesse