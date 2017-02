Det sker i kirken uge 8

Gud & Gaffel i Husum Kirke

Torsdag den 23. februar, kl. 17 er der endnu engang gudstjeneste for børn og deres familier. Denne gang er temaet ”Hænder – om at hjælpe hinanden” ved sognepræst Bettina Birk Jensen. Efter gudstjenesten er der spaghetti med kødsovs, brød og grønt til alle. Børnene kan lege, og de voksne kan få en snak. Det er gratis at spise med og kræver ikke tilmelding.

Juniorkonfirmander i Husum Kirke

Lørdag den 25. februar kl. 09.30 byder Husum og Husumvold kirker velkommen til i en ny sæson juniorkonfirmander. Denne sæsons første mødegang er forældre til juniorkonfirmander inviteret med til infomøde og brunch i Husum Kirke. Efter mødet, som varer ca. en time, er der undervisning for juniorkonfirmanderne. For mere information og tilmelding se Husum Kirkes hjemmeside.

Legestue i Husumvold Kirke

Der er legestue onsdag den 22. februar, kl. 10-12 i Husumvold Kirke. Her mødes børn og voksne til hygge, sang og en masse leg. Gerd Hippe Hansen og Birthe Jensen står for legestuen – de bager boller til dagen og sætter gode sange i gang for børn og voksne. Der er også saft, te og kaffe. Det koster 5 kr. pr. familie at være med.

Luther, mennesket og musikken

Husumvold Kirke inviterer torsdag d. 23. februar kl. 19 til en musikalsk billedfortælling fremført af Søren Juhl, der præsenterer nogle af de mere ukendte sider af Martin Luther. I ord, billeder og levende musik kan man opleve fortællingen om Martin Luthers liv og hans kamp for at reformere kirken og finde glædens Gud. Fri entré.

Fredagsmøde i Husumvold Kirke

Til Fredagsmødet den 24. februar, kl. 14-16 kan man høre et oplæg om Syrien: Borgerkrigen, litteraturen og kunsten ved Linea, Naja og Camilla fra NASIM (netværk af akademikere, studerende og interesserede i Mellemøsten). Der vil inden foredraget være en kort andagt i kirkerummet ved sognepræst Line Bjørn Hansen, og undervejs i foredraget bliver der også tid til hyggesnak, kaffe og kage. Det er gratis at deltage og kræver ikke tilmelding.



Årsmøde i Bellahøj-Utterslev Sogns Menighedspleje

Bellahøj-Utterslev Sogns Menighedspleje hjælper blandt andet mindrebemidlede børnefamilier fx ved juletid i form af julehjælp. Ligeledes arrangerer menighedsplejen ture og ferieophold, som det kan være svært for familierne selv at få råd til. Menighedsplejens årsmøde finder sted torsdag den 16. marts, kl. 12-14. Alle interesserede er velkomne til årsmødet, der afholdes i Bellahøj Kirke.

Gudstjenester uge 8

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Torsdag 23/2, kl. 19:

Meditationsgudstjeneste

v/ Louise Miskow

Søndag 26/2, kl. 10.30:

Bellahøjmesse for børn v/ Asser Skude og Louise Miskow

Onsdag 1/3, kl. 17:

Askeonsdagsgudstjeneste

v/ Peter Møller Jensen

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Torsdag 23/2, kl. 16:

Ungdomsgudstjeneste

v/ Peter Nejsum

og Mia Lund Rao

Søndag 26/2, kl. 10:

Familiegudstjeneste

v/ Mia Lund Rao

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Torsdag 23/2, kl. 17:

Gud & Gaffel

v/ Bettina Birk Jensen

Søndag 26/2, kl. 10.30: Højmesse

Søndag 26/2, kl. 14:

Fastelavnsgudstjeneste

v/ Bettina Birk Jensen

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 26/2, kl. 10:

Højmesse

v/ Line Bjørn Hansen

Søndag 26/2, kl. 14:

Fastelavnsgudstjeneste

v/ Stig Boel

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Torsdag 23/2, kl. 17:

Familiegudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Søndag 26/2, kl. 10.30:

Højmesse v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 26/2, kl. 10.30:

Højmesse v/ Katrine Blinkenberg og Ib Ehlers Jørgensen

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 26/2, kl. 11:

Højmesse

Søndag 26/2, kl. 18:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 26/2, kl. 14:

Børnegudstjeneste

v/ Morten Krogsgaard Holmriis