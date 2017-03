Det sker i kirken uge 9

Ro og fordybelse i Husum Kirke

Savner man et lille afbræk fra en stresset hverdag, er Husum Kirkes tilbud om at deltage i spiritualitetsgruppen måske noget. Det er en times samvær med Gud, sig selv og en lille håndfuld andre mennesker omkring døbefonten. Sognepræst Nikolaj Hartung Kjærby står for arrangementet, som afholdes hver onsdag kl. 16. Næste gang onsdag den 1. marts.



Morgensang i Husum Kirke

Der er morgensang i Husum Kirke torsdag den 2. marts, kl. 9 ved sognepræst Nikolaj Hartung Kjærby. Der synges, hygges og spises lidt morgenmad sammen en times tid. Det er gratis at deltage.

Jazzkoncert

Vokalisten Marie Helmer Mørck, der også er en af de 5 unge motetsangere ved Husum Kirke, har sammen med andre jazz-medstuderende – på guitar, kontrabas, keyboard og trommer – sammensat et program der byder på et lydkig ind i et nutidigt svingende jazz-univers. Koncerten afholdes i Husum Kirke søndag den 5. marts, kl. 16, og det er gratis at deltage.

Filmeftermiddag i Husum Kirke

Den 8. marts, kl. 14 viser Husum Kirke film i Onsdagsklubben. Det er den nye animerede film over Antoine Saint-Exupérys Den Lille Prins. Onsdagsklubben er for alle, der gerne vil høre et spændende foredrag, synge en sang eller se en film i hyggeligt selskab. Desuden serveres der kaffe, te samt ostemadder og kage. Det koster 20 kr. Tilmelding er ikke nødvendig.

Legestue i Husumvold Kirke

Der er legestue onsdag den 1. marts, kl. 10-12 i Husumvold Kirke på hjørnet af Åkandevej og Gadelandet. Her mødes børn og voksne til hygge, sang og en masse leg. Gerd Hippe Hansen og Birthe Jensen står trofast for legestuen – de bager boller til dagen og sætter gode sange i gang for børn og voksne. Der er også saft, te og kaffe.

Orgelmester i Grundtvigs Kirke

Torsdag den 2. marts, kl. 19.30 gæster tidligere professor ved musikkonservatoriet Hans Fagius Bispebjerg og Grundtvigs Kirke.

Aftenens koncert har titlen Otto Olsson (1879-1964) – den svenske orgelgigant. Olsson var en stor skikkelse i nordisk orgelsammenhæng med talrige kompositioner for kor, orgel osv. Hans musik er i bund og grund romantisk og svulstig, men har også modernistiske elementer. Svenske Hans Fagius er derimod nærmest legendarisk med op mod 100 cd-udgivelser og tilsvarende et hav af masterclass-kurser over hele verdenen.

Gratis adgang

En festlig og anderledes gudstjeneste i Brønshøj Kirke

Søndag den 5. marts kl.10 byder højmessen i Brønshøj Kirke på noget helt specielt, idet Bachs Kantate 131 ”Aus der Tiefen, ruf´ ich Herr zu dir” opføres. Bachs kantater blev komponeret med inspiration fra bibeltekster og blev oprindeligt komponeret til og opført ved en gudstjeneste.

Medvirkende i Brønshøj Kirke er Brønshøj Kirkes Udvidede Kor, solister og barokorkestret ”Originalerne.org” alt sammen under ledelse af organist Bente Kiil Toftegaard. Prædikant og liturg er sognepræst Peter Nejsum.

Årsmøde i Menighedsplejen

Tirsdag den 7. marts, kl. 13 holder menighedsplejen i Brønshøj Sogn årsmøde i Sognecentret, Præstegårds Allé 5. Der ses tilbage på året der gik og fremad til året, der er i gang, serveres en let frokost og lidt underholdning. Frokosten er gratis, øl og vand kan købes.

Alle er meget velkomne.

Fredagscafé med besøg fra Nærpolitiet

Bellahøj Kirkes fredagscafé besøg fra Nærpolitiet fredag den 3. marts, kl. 14. Som ældre borger kan man, ud over at nyde den gode kaffe og kage og et par højskolesange, høre noget om, hvordan man bedst opnår tryghed – hjemme og ude.

Hjælp – Moses har glemt tavlerne med de 10 bud!

Onsdag den 8. marts, kl. 17 kan man ved spaghettigudstjenesten i Bellahøj Kirke få opfrisket, hvad de 10 bud betyder. Børne- og familiepræst Asser Skude fortæller nemlig, at Moses desværre kom til at glemme de 10 bud og du skal hjælpe ham med at skrive dem igen og finde ud af, hvad budene betyder. Asser Skude glæder sig til at fortælle hele historien, med brug af Sigurd Barretts musik og sangen om Moses og De 10 Bud. Efter gudstjenesten spises spaghetti og kødsovs (gratis for børn, 30 kr. for voksne).

Gudstjenester uge 9

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Søndag 5/3, kl. 10.30:

Bellahøjmesse

v/ Peter Møller Jensen

Onsdag 8/3, kl. 17:

Spaghettigudstjeneste

v/ Asser Skude og

Johanne Haastrup

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 5/3, kl. 10:

Højmesse v/ Peter Nejsum

Søndag 5/3, kl. 17:

Skumringsgudstjeneste. Tema: Indrømmelse

v/ Mia Lund Rao

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 5/3, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Nikolaj Hartung Kjærby

Tirsdag 7/3, kl. 19:

Aftengudstjeneste

v/ Bettina Birk Jensen

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 5/3, kl. 10:

Højmesse

v/ Line Bjørn Hansen

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Søndag 5/3, kl. 10.30:

Gudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 5/3, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Ib Ehlers Jørgensen

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 5/3, kl. 11: Højmesse

Søndag 5/3, kl. 18: Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 5/3, kl. 10: Højmesse