Droner med fokus på fjernvarme

Flere og flere fjernvarmeselskaber tager nu droner i brug for at se, hvor der kan være små lækager i fjernvarmeledninger. – I Brønshøj og Vanløse er der masser af mindre veje og et ret udstrakt net af fjernvarmeledninger, der går igennem rækker af baghaver, og som vi derfor ikke har kunnet termografere håndholdt fra vejen. Her håber vi, at dronerne kan give os et overblik over nettets tilstand, vi ikke før har haft.

Nyere ledninger har alarmtråde, men det har ledningerne i vores villaområder typisk ikke, så vi forventer at finde en del utætheder, siger sektionsleder Bo Jensen Møller fra HOFOR til magasinet Fjernvarmen. Termografering med traditionelle fly er ikke en mulighed i København, da der er for meget ”termisk forurening”. Desuden er der også forhindringer fra høje bygninger, der skygger, og at fjernvarmeledninger er placeret i baggårde, gennem porte og mange andre steder, der vil gøre det umuligt at skille varme fra fjernvarmerør ud fra andre varmekilder på de termografiske billeder.

Billederne fra Drone Systems, som håndterer dronerne, bliver koblet sammen med HOFORs kort over deres ledningsnet, så HOFOR kan grave meget præcist, når de finder en læk. På den måde sparer forsyningsselskabet også penge. I alt får 1,7 millioner husstande eller 3,6 millioner danskere deres varme fra fjernvarme.