En hånd til Husum Nord

Det lidt oversete Voldparken Torv lægger kontor- og aktivitetslokaler til ”Husum for Alle”, hvor fem medarbejdere primært arbejder blandt de 2.700 beboere i fsb Voldparken, fsb Husumgård, AAB afd. 38 og AAB afd. 80, et område der begrænses af Frederikssundsvej, Kobbelvænget, Bystævnet og Vestvolden.

Den boligsociale indsat er et samarbejde mellem boligselskaberne fsb og AAB, Københavns Kommune og Landsbyggefonden. Den aktuelle indsats er en forlængelse af tidligere boligsociale indsatser i samme området, hvor den første helhedsplan blev sat i søen i 2008. Den nuværende indsats blev endelig godkendt sidste år og skal løbe indtil 2020 med et samlet budget på 15 mio. kr. til administration og aktiviteter. Heraf dækker Landsbyggefonde 75 %, mens resten finansieres af boligselskaberne og Københavns Kommune.



Fokus på uddannelse og beskæftigelse

– Det handler hovedsageligt om at bryde den negative sociale arv og skabe mere tryghed i området, der betegnes som et såkaldt udsat boligområde bl.a. på grund af en høj andel beboere uden for arbejdsmarkedet, et lavt uddannelsesniveau og et lavt indkomstniveau, fortæller lederen af ”Husum for Alle”, Anne-Sofie Stoltz.

”Husum for Alle” har fire indsatsområder, der sættes fokus på de kommende år. Det er tryghed og trivsel, forebyggelse og forældreansvar, uddannelse og beskæftigelse samt en generel kriminalpræventiv indsats.

– I øjeblikket har vi særlig opmærksomhed på uddannelse og beskæftigelse. Vi samarbejder blandt andet med Ungdommens Uddannelsesvejledning på Korsager og Husum Skole og har en række unge i lommepengejob, hvor skoleelever arbejder to timer om ugen hos ”Husum for Alle”, hvor de hjælper med forefaldent arbejde og ophængning af nyhedsbreve, fortæller Anne-Sofie Stoltz.

– Vi har også i øjeblikket fire unge i ordinære fritidsjob, blandt andet i en lokal daginstitution. Samtidig er vi med til at finde pladser til elever fra de ældste klasser, der skal i erhvervspraktik. Endelig bidrager vi til den almindelige uddannelsesvejledning i forhold til unge, der har behov for råd og vejledning, tilføjer Anne-Sofie Stoltz.

Mange andre aktiviteter

Beboerrådgivning er også en central opgave for medarbejderne i ”Husum for Alle”. En rådgivning der kan omfatte mange forskellige emner, både socialt men også praktisk. Der bliver også afholdt sociale arrangementer, fx teater og juletræets tænding på Voldparkens Torv samt hjælp til at beboerne kan få kontakt til bydelens forenings- og idrætsliv.

Blandt tilbuddene til beboerne er deltagelse i danskundervisning, mødregrupper med fokus på en tidlig indsats, møder for gruppen Bydelsmødre samt støtte de beboerdrevne aktiviteter såsom legestue, lektiehjælp og sociale netværk. Som noget relativt nyt har en gruppe mandlige beboere ønsket at gå til syning for mænd – og der er nu oprette et hold med 5-6 mænd der mødes hver uge for blandt andet at lære at reparere sit eget tøj.