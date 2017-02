Enhedslisten stod stærkest på Korsager Skole

Det var ikke bare eleverne i 9. klasse på Korsager Skole der var spændte på skolevalgsdebatten fornyligt. Det var nemlig særlig interessant for Laura Rosenvinge, der er gammel elev på Korsager Skole og stiller op til Borgerrepræsentationen for Socialdemokraterne til kommunalvalget til november.

-Jeg har selv gået på Korsager Skole og gik ud i 2010, og det er også på baggrund af min skolegang, at jeg ønsker at gøre noget for, at børn ikke bliver tabt. Jeg kommer selv fra en ressourcestærk familie, men det var der mange, der ikke gjorde, og derfor gik de lidt tabt i skolesystemet. Det vil jeg gerne gøre noget ved, fortalte Laura Rosenvinge, mens hun lagde partiprogrammet rundt på stolene til eleverne. 47 elever på Korsager Skole har i samfundsfag arbejdet med Nato, FN og ulandsbistand og har diskuteret politik i timerne. Men der var ikke mange, der havde en entydig ide om, hvilket parti de ville stemme på inden skoledebatten.

– Vi håber, vi kan blive klogere på det, sagde flere af eleverne, inden repræsentanterne for de ni partier fik et minut til at fremføre partiets mærkesager.

Blandt de første der fik ordet var 22-årige Christian Stærmose, der repræsenterede Venstres Ungdom, og selv kommer fra Brønshøj. Han havde allerede været ude til fem debatter i Københavnsområdet med sine budskaber om afskaffelse af topskatten, lovliggørelse af aktiv dødshjælpe og indførelse af kortere skoledage. Men det var ikke Venstres visioner, som eleverne støttede op om på Korsager Skole.

Det var i stedet Enhedslisten, der toppede listen. Men på landsplan var det Venstre som løb med sejren.

45.345 elever fra 8., 9. og 10. klasser landet over var forbi stemmeboksen og satte deres kryds ved det parti, som de er mest enige med. I Region Hovedstaden vinder Socialdemokratiet Skolevalget 2017 med 16,0 procent af stemmerne, Radikale Venstre får 14,9 procent, mens Liberal Alliance kommer ind på en tredjeplads med 13,5 procent.

På landsplan vinder blå blok dog samlet set med 55,3 procent af stemmerne mod 44,7 procent til rød blok. Kun region Hovedstaden er rød. De øvrige fire regioner er blå.

Sådan gik valget på Korsager Skole

Blå blok: 25.0 % og

rød blok: 75.0 %

Enhedslisten: 38.6 %

Alternativet: 25 %

Liberal Alliance: 22.7 %

Socialdemokratiet: 9.1 %

Det Konservative Folkeparti: 2.3 %

Radikale Venstre: 2.3 %

Nye Borgerlige: 0 %

Dansk Folkeparti: 0 %

Venstre: 0 %

Socialistisk Folkeparti: 0%