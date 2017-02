Er der behov for et butikscenter?

Af Erik Valgreen

På forsiden af avisen omtales plan om nyt stort butikscenter i Husum, der er blevet præsenteret for lokaludvalget. Nu forventer vi borgere selvsagt at læse om lokaludvalgets reaktion på fremlæggelsen af planen. Umiddelbart forekommer det besynderligt at etablere stort butikscenter.

På den ca. 400 meter lange strækning på Frederikssundsvej fra Brønshøj Torv til Husum ligger der 5 store supermarkeder med Lidl som nærmest beliggende det påtænkte butikscenter samt et utal af små forretninger. Det normale er vel at udarbejde en behovsanalyse som grundlag for beslutninger i kommunen.

Og kunne det ikke være en værdig tanke at inddrage borgerne mere aktivt i beslutningsprocessen og bruge det som middel at fremme demokratisk engagement i bydelen.