Es ist nie zu spät zu lernen

Fællesrådet for Omsorgsarbejdet står bag en lang række aktiviteter for pensionister og efterlønsmodtagere i Brønshøj-Husum. Der er både rejser, ture, hyggeklubber, kortklubber m.m., men der er også traditionel holdundervisning i tysk og samfundsfag. Begge hold har undervisning i Fællesrådets hyggelige lokaler i Kobbelvænget onsdag formiddag.

Det er ikke kun eleverne på holdene, der er kommet lidt op i årene. Læreren på tyskholdet er den tidligere skolelærer, Benedikte Eide, der har undervist i tysk i folkeskolen i 40 år. – Jeg blev pensioneret for fire år siden og glæder mig til hver onsdag, hvor jeg hygger mig med ”eleverne”, der har en noget anden motivering, end mange elever i skolen, siger Benedikte Eide.

I lokalet ved siden af underviser også en pensionist, nemlig historiker Kaare Vissing i samfundsfag, hvor det ofte er aktuelle emner, der tages under debat.

Sprog, lektier og ostemad

– Man skal også bruge hjernen, når man bliver ældre. Det er sundt, siger Inge, der har gået til tysk i tre sæsoner. – Jeg synes tysk er et spændende sprog, og så er det vores nærmeste naboer. Jeg synes også, at tyskerne bliver mere åbne, når man taler lidt tysk, siger Inge og tilføjer, at tyskholdet er et fantastisk hold socialt.

Ulla havde ikke haft undervisning i tysk, siden hun i 1964 gik ud af Voldparkens Skole.

– Jeg har gået til tysk i Fællesrådet de sidste syv år, og glæder mig både over at lære noget, men også at vi fungerer socialt – og så ser jeg frem til pausen med kaffe og ostemad, fortæller Ulla, der bruger et par timer hver uge på lektierne. En af grundene til Ullas deltagelse på tyskholdet er, at hun har en fransk sigersøn, der bor i Strasbourg i Frankrig. – Men det franske er svært, og i området tales der også meget tysk, tilføjer hun.

Godt humør og højt til loftet

John på 73 år havde aldrig fået undervisning i tysk, før han for 10 år siden startede til tysk i Kobbelvænget, mens Jørn, også 73 år, sidst havde tysk, da han gik ud af folkeskolen i 1961. Til gengæld har han en søn og tre børnebørn i Tyskland.

Torben gik ud af Brønshøj Skole i 1964 og startede på holdet for at lære sproget men fortsætter nu på grund af det sociale. Torben har en lejlighed i Berlin og har suppleret sine tyskkundskaber ved at tage HF i tysk på Efterslægten.

Blandt deltagerne er også Niels, der trofast har fulgt undervisningen i fem år. Det passer Niels fint, at en del af undervisningen tager udgangspunkt i aktuelle og kulturelle emner. Den tidligere elektriker er engageret i en lang række aktiviteter, bl.a. som revisor i Fællesrådet, Vanløse Lokaludvalg, menighedsråd og en lokal partiforening.

Alle deltagerne på holdet deler interessen for det tyske sprog, men at samværet er det vigtigste. Der er godt humør og plads til armbevægelser, selvom der er undervisning.

– Det skønneste er fællesskabet, som en af ”eleverne” sagde. I juni skal en del af holdet med på ”lejrskole” til Harzen i Tyskland. Det skal nok blive festligt.