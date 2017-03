Flytning af Husum Bibliotek opgivet

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på sit møde i fredags, at følge indstillingen fra forvaltningen om, at en ny placering af biblioteket på Husum Skole opgives. Politikerne skal herefter fortsat drøfte, om der skulle være andre muligheder for at flytte biblioteket til nye lokaler. Bibliotekets nuværende placering er relativ dyr og placeringen noget uhensigtsmæssig.

Der er således udsigt til, at uroen omkring Husum Bibliotek fortsætter. Gennem snart mange år er der politisk rejst spørgsmål omkring lukning eller flytning af Husum Bibliotek, og politikerne har haft kig på mulighederne på EnergiCenter Voldparken og nu senest på Husum Skole. Lokaliteter der nu begge er skudt ned.

Også Brønshøj-Husum Lokaludvalg har været involveret i en eventuel anden placering af Husum Bibliotek. Lokaludvalget ønsker primært, at Husum Bibliotek, hvis det skal flyttes, får en anden central placering i gadeplan ved Frederikssundsvej.

En oplagt mulighed for at gøre den nuværende placering mere attraktiv, kunne være at opsige lejemålet i stueetagen samt lave adgang til biblioteket fra parkeringstaget over Føtex. Dette ville nedbringe huslejen samt give nemmere adgangsmulighed.