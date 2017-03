Friluftsscenen bør tænkes ind i udbygning af Bellahøj Skole

Samtidig med at han booker bands til den lokale musikfestival, ”En sommerdag på Bellahøj” har arrangøren Jesper Ravn også fulgt debatten om den kommende udvidelse af Bellahøj Skole. Jesper Ravn har en opfordring til politikerne:

– Man skal tænke friluftsscenen ind i tilbygningen til Bellahøj Skole. Det er rigtig godt, at Bellahøj Skole bliver større og åbnet op mod friluftsscenen. Men det er samtidig en gylden chance for at forbedre toiletforhold og opbevaring til friluftsscenen. Vi har Københavns eneste amfiscene, og nu har vi chancen for at give den et hårdt tiltrængt løft.

En sommerdag på Bellahøj startede i 2013, da Bellahøj Friluftsscene fejrede 75-års jubilæum. Siden har festivalen haft besøg af navne som Folkeklubben, Katinka, Niels Skousen og Karl William.

Stor arkitektur i forfald

Friluftsscenen, eller amfiteatret som det også kaldes, er ikke blevet renoveret, siden det blev etableret af overskudsjord fra højhusbyggeriet på Bellahøj. Scenen har stor arkitektonisk værdi. Det er tegnet af den berømte landskabsarkitekt C. Th. Sørensen, som er kendt af arkitekter over hele verden. Bellahøj friluftsscene er anerkendt som et af hans fineste projekter af blandt andre Kulturstyrelsen og Dansk Arkitektur Center.

-Vi har en arkitektonisk perle i Brønshøj, som står og forfalder. Det er stadig et smukt sted, men vi skal tage en dyb indånding hvert år, fordi forholdene er så dårlige. Både for publikum og for os som arrangører. Der er for få toiletter, ingen opbevaringsplads og stedet er generelt bare ved at falde fra hinanden. Det er som om, kommunen i rigtig mange år er blevet enig med sig selv om, at Bellahøj friluftsscenen for enhver pris ikke må vedligeholdes, slutter Jesper Ravn.