GOGs stjerner kommer til Husum

Såfremt GOGs herrehåndboldhold har 100 procent fokus på pokalkampen på torsdag mod IF Stadion i EnergiCenter Voldparken Hallen, så er hjemmeholdets chancer for at overraske i 5. runde af pokalturneringen ikke store. Nu forekommer der jo netop meget store overraskelser i pokalturneringen, hvor de små hold sagtens kan være med, hvis de store hold ikke er helt oppe i omdrejninger eller tager lidt for løst på opgaven.

GOG kæmper for at komme med i slutspillet i Herreligaen, og klubben spiller stadig med i EHF Cuppen. I spillertruppen har GOG tre norske VM-sølvmedaljevindere Magnus Jøndal, Espen Christensen og Gøran Johannesen.

– Men pokalen og final-4 betyder meget for dem, så jeg er sikker på, at de kommer med alle deres bedste spillere, som ikke er skadede, siger Stadion-træner Thomas Schou. GOG er med otte pokaltitler den mest vindende klub af turneringen sammen med KIF Kolding. GOGs seneste triumf er fra 2003, men så sent som i 2015 var de i finalen.

Stadion tankede selvtillid med en sejr i Maribo 30-22 over Team Sydhavsøernes 2. hold. Dermed cementerer Stadion-drengene deres andenplads i 2. division. Stadion var fra start bagud, men gik fra 7-9, hvor Henrik Schlichter nappede et straffekast, til pauseføring på 11-9. Afgørende var det også, at Casper Wager havde ti rene scoringer, Michael Jensen fine frispilninger og målmandsreserve Emil Jakobsen et godt indhop.

Torsdag aften kan Stadion-spillerne godt trænge til hjælp fra de lokale tilskuere. Hvem ved? Måske bliver GOG overrumplet…