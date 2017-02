Guide om genhusning

Boligadministrationsselskabet KAB har for AlmenNet udviklet en ny folder med praktiske tips til beboere, der skal have renoveret deres bolig – hvad enten de skal bo i boligen imens eller genhuses. En guide der måske ville have kunnet hjælpe beboerne i fsb´s boliger i Tingbjerg i forbindelse med den skarpt kritiserede renovering.

– I den nye folder kan man læse om både midlertidig og permanent genhusning og det at blive boende i sin bolig, mens den bliver renoveret. Der er rigtigt meget nyttig viden at hente, og folderen henvender sig direkte til beboerne i et letforståeligt sprog, siger kundesupportchef i KAB, Lone Skriver. Folderen fås hos KAB.