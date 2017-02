Halfdan kunne sin ABC – kan du?

Med udgangspunkt i ”Halfdans ABC”, som er Halfdan Rasmussens mest kendte værk, vil der blive sunget, spillet og fortalt om bogstaverne i alfabetet. ”Halfdans ABC” har for længst fået kultstatus, og de fleste børn eller barnlige sjæle kan et par rim uden ad, eller også lærer de det denne dag. Kom og vær med til en sjov og hyggelig stund på biblioteket sammen med Teater AstaBasta, som denne gang sætter bogstaverne i fokus.

For børn fra 4 år og deres voksne. Tilmelding er nødvendig. Billetter via Brønshøj Biblioteks hjemmeside. Pris 30 kr./20 kr. for medlemmer af Familieklubben