Husum Bibliotek igen til debat

Politikerne i udvalget har tidligere besluttet, at der skulle arbejdes videre med en placering af Husum Bibliotek på Husum Skole, og forvaltningen har på baggrund heraf været i dialog med Børne- og Ungdomsforvaltningen om mulighederne. I forbindelse med afdækningen af muligheder har skolens anneks, lokalerne i tilknytning til fritidscenteret og parterren været undersøgt nærmere. Det har dog vist sig, at en flytning af Biblioteket til skolen vil blive en forholdsmæssig dyr affære.

Derfor indstiller forvaltningen, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at Husum Bibliotek ikke flyttes til en ny placering på Husum Skole. Politisk er der gennem flere år rejst spørgsmål om fremtiden for Husum Bibliotek. Der har været forslag om lukning, flytning til EnergiCenter Voldparken eller flytning til lokaler i gadeplan på Frederikssundsvej i Husum. Sidstnævnte løsning har bl.a. Lokaludvalget peget på.