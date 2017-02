Husum Boldklub rykker hjemmekampene til fredag aften

Det var op ad bakke for Husum Boldklub i efteråret i Københavnsserien. Sportsligt blev det kun til otte point og en foreløbig 14. og sidsteplads, og på sidelinjen kneb det med den sædvanlige opbakning. Lørdag eftermiddag er ikke Husum-tilhængernes yndlingstidspunkt.

Måske er der lys – og ikke mindst røg og damp – forude for Husum. I hvert fald er det lykkedes for Husum at få rykket hjemmekampene i Husumparken til fredag aften. Husum indleder forårssæsonen den 24. marts kl. 18.30 mod topholdet FA 2000. Boldklubben Union, der er med i kampen om oprykning til Danmarksserien, åbner foråret ude mod Skjold lørdag den 25. marts kl. 15 på kunstgræsbanen i Fælledparken.