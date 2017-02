Hvad kan Brønshøj Vandtårn bruges til?

Bliv også klogere på, hvad det har af betydning at vandtårnet er en fredet bygning.

19 arkitektstuderende fra Kunstakademiets Arkitektskole har lavet hver deres projekt om vandtårnet i Brønshøj. Fem af dem præsenterer denne dag deres bud på, hvad Brønshøj Vandtårn kan bruges eller udvikles til.

Udover oplæg fra de 5 studerende byder aftenen på oplæg ved Arne Høi, der giver en kort introduktion til fredede bygninger. Arne Høi er tidligere kontorchef i Slots- og Kulturstyrelsen og i dag institutleder på Kunstakademiets Arkitektskole på Institut for Bygningskultur. Herefter er der mulighed for at gå rundt og nærstudere de enkelte forslag lavet af de studerende.

Alle 19 forslag bliver hængt op på gangen på 1. sal i Kulturhuset Pilegården. Her er de udstillet i et par uger efter denne dag mandag-torsdag kl. 9-22 og fredag kl. 9-18.

Arrangementet er blevet til i samarbejde mellem Kulturhuset Pilegården, Brønshøj-Husum Lokaludvalg og Kunstakademiets Arkitektskole.