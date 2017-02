Ja til forslag om fleksibel arbejdstid

Medarbejdere i Københavns Kommune vil i fremtiden få muligheden for løbende at gå op og ned i tid, når kommunen indfører fleksibel arbejdstid. I første omgang skal forvaltningerne i 2017 igangsætte forsøgsordninger som det, der siden 2016 har kørt i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med fleksibel arbejdstid. Et forslag fra sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsens (SF) om fleksibel arbejdstid er vedtaget i Borgerrepræsentation, hvor samtlige partier stemte for forslaget.

– Jeg er enormt stolt over at repræsentere en kommune, som tør gå nye veje i forhold til at sikre medarbejderne de bedst mulige arbejdsvilkår. Med fleksibel arbejdstid giver vi friheden tilbage til medarbejderne, og vores pilotforsøg har vist, at det smitter positivt af på arbejdsglæden, siger Ninna Thomsen.

Ninna Thomsen har allerede meldt ud, at fleksibel arbejdstid skal udbredes til samtlige 10.000 medarbejdere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen efter pilotforsøget slutter i november 2017.