Kirken og pengene

Af Børge Rossing, formand for Husum Sogns Menighedsråd

Jeg må reagere på artiklen om folkekirkens mange penge, tirsdag den 30. januar:

I de ti år, jeg har været menighedsrådsformand, har en stor del af opgaven været at få pengene til at slå til. Det kan godt være, at folkekirken oparbejder en formue, men den giver sig ikke udslag i større bevillinger. Provstierne og sognene har i alle årene været underlagt en stram taktregulering, så vi hvert år har måttet finde besparelser for at få økonomien til at hænge sammen.

Så kan det godt være, vi har en rig ”onkel” – men han holder på pengene. Så tendensen til ødselhed, hvis den er der, stoppes af politisk dikterede regler.