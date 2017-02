Klar, pirat, start!

Det er blevet tid til den årlige fastelavnsfest i Pilegården og igen i år bliver festlighederne søsat med et besøg af et par frygtløse pirater.

Kaptajn Klap og Lisbet Syngesild skal ud på en fantastisk og farefuld færd på jagt efter Kaptajn Morfars magiske dansestøvler, som han desværre har mistet. Duoen er lovet en stor dusør, hvis det lykkedes dem at finde støvlerne.

Kaptajnen og Syngesilden drager fra land til land i deres søgen. De tager til Spanien, hvor de smører sig med solcreme og spiser softice. De fortsætter til Rusland, hvor de møder en russisk bjørn og videre til Kina, hvor de spiser ris og rejer og danser med en drage.

Under stor ståhej med musik og ægte sørøversang føres publikum med på jagten. Der bliver danset og sunget, alt imens Kaptajnen og Syngesilden må igennem mange strabadser.

Finder de to pirater de magiske støvler? Er støvlerne virkelig magiske?

Palle Pirat har turneret over hele Danmark og udgivet ni albums. Glæd jer til en festlig og fornøjelig musikalsk forestilling for hele familien.

Fastelavnsfesten begynder kl. 11 og starter med tøndeslagning. Der er tønder til tre forskellige aldersgrupper: 0-3 år, 4-5 år og 6-10 år. Efter kåringen af den bedst udklædte dreng og pige bliver scenen kapret og showet begynder indenfor i Pilegården. Der er kaffe/the/kakao og fastelavnsboller til de voksne. Prisen er 50 kr. pr. person og billetter købes på www.pilegaarden.kk.dk. Man skal huske sit varme overtøj, da tøndeslagningen er udendørs.