København Læser

Bøller, rødder og andre slyngler – Ole Lund Kirkegaard værksted på Brønshøj Bibliotek

Som del af børnebogsfestivalen og i anledning af at det er 50 år siden Ole Lund Kirkegaards første børnebog udkom, inviterer Brønshøj Bibliotek på sjove aktiviteter med udgangspunkt i hans skønne univers – med særlig fokus på bogen Gummi-Tarzan.

Se filmklip, lyt til lydbogen og vær med til at tegne bøller. Eller giv Ivan Olsen et godt råd til at få stoppet de store drenges drillerier. Og hvad ville du ønske dig hvis du mødte en heks?

I værkstedet kan man også få en masse at vide om Ole Lund Kirkegaard og hans øvrige forfatterskab samt om den indflydelse han har haft på andre børnebogsforfattere.

På biblioteket håber man at rigtig mange har lyst til at lege med i Ole Lund Kirkegaard værkstedet, så man sammen får sat fokus på en vaskeægte børnebogsklassiker!

På hverdage henvender værkstedet sig til børn fra 6 år og op og i weekenden er det for hele familien. Det er gratis at deltage. Skoleklasser skal tilmelde sig på forhånd på brharrangement@kff.kk.dk, andre kan bare kigge forbi.

Værkstedet er åbent mandag d. 27. februar – torsdag d. 2. marts kl. 10-15 samt lørdag d. 4. marts og søndag d. 5. marts kl. 10-14.

Fredag d. 3. marts byder Brønshøj Bibliotek byder desuden på 2 spændende forfatterarrangementer for skoleklasser med hhv. Marianne Iben Hansen og Gunvor Reynberg. Se en nærmere beskrivelse på Brønshøj Biblioteks hjemmeside.