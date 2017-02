Kommunale muligheder for at kræve bopælspligt

I Folketinget arbejdes på, at kommunerne fremover kan stille krav om bopælspligt allerede når en bolig er opført. Med de nuværende regler kan kommunen først stille dette krav, når der en gang har været en tilmelding til Folkeregisteret på adressen.

– Det er godt, at der nu kommer handling fra partierne på Christiansborg. Jeg har længe forsøgt at gøre opmærksom på dette store problem, hvor eftertragtede ejendomme i byen bruges som investeringsobjekter i stedet for boliger til mennesker. Det er med til at drive boligpriserne i vejret, så almindelige mennesker får sværere og sværere ved at få råd til at bo i byen, siger Teknik- og Miljøborgmester Morten Kabell.

Der skønnes at være ca. 2.700 boliger uden bopælspligt i København.