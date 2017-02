Konference om Utterslev Mose

Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning og Lokaludvalgene i Brønshøj-Husum og Bispebjerg arbejder i øjeblikket på en helhedsplan for Utterslev Mose og i den forbindelse afholdes onsdag den 1. marts fra kl. 16.30 til 21 en konference i EnergiCenter Voldparken med titlen ”På vej mod en bedre Utterslev Mose”. Deltagelse er gratis og alle med interesse for mosen og mosens omgivelser er velkomne til at tilmelde sig konferencen senest den 24. februar på utterslevmose@tmf.kk.dk.

Det er Jaris Bigler fra Københavns Naturskoler, der kl. 17 lægger ud med at fortælle om naturen som det gode undervisningsrum og kl. 17.30 er der underholdning ved Martin Keller og servering af sandwich.

Herudover vil der være fernisering på en fotoudstilling om Utterslev Mose ligesom en lang række ildsjæle vil fortælle om deres aktiviteter i og omkring mosen.



Workshops og politikerdebat

Teknik- og Miljøborgmester Morten Kabell byder officielt velkommen kl. 18, og efterfølgende afholdes en række workshops med følgende temaer: faciliteter i mosen, social indsats, Naturbyen som besøgscenter, lokalt engagement, mosens drift og pleje samt vandkvaliteten. Der vil blive mulighed for at deltage i to workshops, hvor alle kan bidrage med input og idéer.

Kl. 20 starter en debat med politikere fra Borgerrepræsentationen med særligt fokus på balancen mellem de rekreative muligheder og hensynet til naturbeskyttelsen samt spørgsmålet om vandkvaliteten og klimatilpasningsprojekter.