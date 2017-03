Kræftens Bekæmpelse søger indsamlere

Man kan allerede i dag melde sig som indsamler til Kræftens Bekæmpelses landsindsamling, og igen i år kan de mange indsamlere skrive deres grund til at samle ind for Kræftens Bekæmpelse på et flag, som kan hæftes på tøjet eller sættes fast på tasken.

– Nogle har mistet familiemedlemmer eller venner, andre vil gerne støtte forskningen, og en del har selv kræft. Der er mange grunde til at støtte kampen mod kræft, og vores erfaringer er, at det lille flag kan være med til at gøre indsamlingen mere personlig, siger Maria Nørgaard og Janni Rytsel, der er indsamlingsledere i henholdsvis Brønshøj og Husum. – Uanset hvilken grund man har, håber vi, at rigtig mange vil bakke op om landsindsamlingen. Enten ved at give et bidrag eller ved selv at gå ud med indsamlingsbøtten, tilføjer indsamlingslederne.

De penge der bliver samlet ind, går til arbejdet med at støtte og hjælpe patienter og pårørende samt til forskning og forebyggelse.

Man kan melde sig som indsamler på 7012 2017 eller på www.indsamling.dk. Yderligere information om indsamlingen i Brønshøj hos Maria Nørgaard på tlf. 30682603 eller Janni Rytsel, Husum distrikt tlf. 26205021