Kunstgræs til Gadelandet

Af Rune Dybvad (A) medlem af Borgerrepræsentationen og Kultur- og Fritidsudvalget

Det har længe været et ønske hos de lokale boldklubber, at man fik en kunstgræsbane i Gadelandet. Derfor har jeg, i samarbejde fire kolleger i Kultur- og Fritidsudvalget, bedt forvaltningen undersøge, hvordan det kan komme i stand.

Det er vigtigt for mig, at vi bakker op om foreningslivet, og lytter til deres ønsker og behov. Idrættens vilkår er presset i København, derfor er det også essentielt, at vi får så meget som muligt ud af de boldbaner vi har.

Med en kunstgræsbane kan vi optimere brugen. En kunstgræsbane kan nemlig benyttes ubegrænset, hvorimod en almindelig græsbane kun kan bruges ca. 15 timer om ugen. Jeg kan derfor godt forstå, at klubberne ønsker sig netop en kunstgræsbane, og ser frem til at finde ud af, hvor langt vi kan komme.