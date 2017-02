Lokal, ung og talentfuld sopran i Brønshøj Kirke

Sopranen Christine Nonbo Andersen som bor i Brønshøj, er netop blevet fastansat i ét af landets topprofessionelle kor nemlig DR Vokalensemblet. Hun vil sammen med organist ved Brønshøj Kirke, Bente Kiil Toftegaard, fremføre værker for sopran og orgel.

Hun vil synge værker af bl.a. Gade, Haydn og Bach. To arier fra Bach´s ”Mattæus-passion” er en del af programmet, og Christine fortæller at netop ”Aus Liebe will mein Heiland sterben” for hende har været en stor inspiration til at blive uddannet sanger.

Christine Nonbo Andersen er uddannet på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i 2014 og favner et alsidigt repertoire og bevæger sig med stor autenticitet mellem de forskellige stilarter. Hun dyrker i særdeleshed den tidlige vokalmusik, det være sig som f.eks. oratoriesolist eller med forskellige mindre ensembler, og ikke mindst i vokalgruppen Musica Ficta, som hun har sunget med siden 2014.

Der venter publikum en koncert med en ung talentfuld musikalsk sanger i et varieret program. Entré.