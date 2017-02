Målløst gensyn med vennerne

I træningskampe er det ofte sådan, at det kniber med både skarpheden og timingen. Skuddene er ikke præcise nok, og tacklingerne sættes lidt for sent ind. Alligevel er det imponerende, at en testkamp mellem en 2. divisionsklub og en fremmelig Danmarksserieklub kan mønstre 65 tilskuere en kold eftermiddag en lørdag i februar.

Man mærker på de kølige næser og våde øjne under tophuerne, at nu må fodbolden gerne snart gå i gang. For alvor.

Træningskampen mellem Brønshøj og Skovshoved på kunstgræsset i Tingbjerg var ikke kedelig, men må fik ingen dog at varme sig på. Enkelte havde varm kaffe med i termokander, andre foretrak en kølig pilsner.

Hos Skovshoved var der gensyn med et par gamle hvepse: angriberen Simon Bræmer og målmanden Johannes Zwicky. Fra start var det gæsterne, der havde nogle oplagte muligheder, men Johan Gårdsvoll klarede fint for sig i BB-målet. Skovshoved havde også en kæmpechance lige før pausen, men bolden susede forbi Gårdsvolls mål.

Brønshøj overtog spillet efter pausen, og både Patrick Naundrup og Younes Nielsen havde mulighederne. Umiddelbart før slutfløjt fik Naundrup presset bolden forbi Zwicky, men opstanderen stod akkurat i vejen. Minuttet efter fløjtede dommer Kasper Madsen kampen af, og den endte altså, som den startede.

Tirsdag den 21. februar – i dag – kl. 17.15 spiller Brønshøj en træningskamp på udebane mod B93 på Østerbroklubbens baner ved Svanemøllen. På lørdag kl. 10.30 kommer Prespa på besøg på kunstgræsbanen i Tingbjerg.