Mange kreative bud på anvendelse af vandtårnet

Der er ikke mange grænser for fantasien, når de studerende fra Kunstakademiets Arkitektskole har set på mulighederne for brug og indretning af Brønshøj Vandtårn, der sidste år blev tilbagekøbt af Københavns Kommune. Idéer og forslag blev præsenteret på et velbesøgt møde i Kulturhuset Pilegården onsdag i sidste uge og kan ses på en udstilling i Pilegården de næste fire uger. Udstillingen og de studerendes arbejder kommer i forlængelse af Brønshøj-Husum Lokaludvalgs bestræbelser for fremtidig brug og udnyttelse af vandtårnet på Brønshøjvej, der blev opført i 1928 og fredet i 2000.

Initiativer fra Lokaludvalget

Kirsten Møller, formand for Lokaludvalgets Kulturudvalg, bød velkommen til mødet og fortalte om Lokaludvalgets initiativer og arrangementer i vandtårnet.

– Vi har presset på overfor politikerne for at kommunen ville tilbagekøbe vandtårnet, og for at der bevilges penge til helt nødvendige ændringer inde i tårnet, så det bedre kunne anvendes til aktiviteter. Samtidig har vi også afholdt en række arrangementer, bl.a. for at vise hvilke fine muligheder, der er for at bruge tårnet.

Der er fx holdt borgermøder om fremtiden for vandtårnet, vi har taget initiativ til dannelsen af en venneforening, der har været koncerter, adgang til taget med den enestående udsigt og så har vi de sidste tre år sørget for at vandtårnet i december var pyntet med lys, sagde Kirsten Møller.

Hamam og skybar?

De udstillede forslag kaldte de studerende selv for studieprojekter, og der blev udtrykt ønske om at forslagene kunne bidrage til at kvalificere og inspirere debatten om vandtårnets fremtid.

Forslagene spændte vidt og nogle forslag indeholdt også til- og udbygningen til det eksisterende tårn. Der var forslag om etablering af en koncertsal, primært til orgelkoncerter, at tårnet blev omdannet til Brønshøj Bryghus samt at der blev indrettet bibliotek og lokalhistorisk arkiv. Endvidere forslag om et vertikalt landbrug, et udstillingshus, et spejderhus, et kontorhus samt en delvis beboelse i et lag udenpå tårnet.

Mere i sammenhæng med tårnets tidligere anvendelse var et forslag om indretning af en hamam, som er en slags orientalsk bad med spa m.m.

Fælles for en forslag var, at der i toppen af vandtårnet indrettes en udsigtsplatform med café eller skybar.