Masser af aktiviteter i vinterferien

På Tingbjerg Skole kan man i vinterferien spille fodbold, komme til bageværksted, danse og meget meget mere. I Energicenter Voldparken kan man blandt andet lære at spille bridge, lære at danse og lave drama. På Husumparkens legeplads er der mad over bål, og så åbner dørene til Tingbjerg Svømmehal og Skaberværelset på Tingbjerg Bibliotek laver fede kreative workshops.

Alle aktiviteter er gratis og for alle fra 6-17. Der er ingen tilmelding og aktiviteterne ligger i vinterferiens uge 7 fra 10-17 fra mandag til fredag. Nogle aktiviteter har begrænsede pladser. Du kan hente et program på Tingbjerg Bibliotek eller læs mere her: https://feriecamp.kk.dk/sites/feriecamp.kk.dk/files/husum_tingbjerg_vinter_2017.pdf