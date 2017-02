Mens vi venter på bolden

Brønshøj Boldklub har på det seneste haft et godt tag på Boldklubben Frem, og det blev i efteråret da også afgørende for, at Hvepsene nåede med i oprykningsspillet på bekostning af Valby-klubben. I lørdags mødtes de to klubber igen – denne gang i en træningskamp.

Brønshøj trak sig igen sejrrigt ud af kampen. Denne gang blev sejren på sneryddede kunstgræsbane i Tingbjerg på 2-1.

Christian Haslund fra Brønshøj Boldklub beretter om et pænt fremmøde – trods minustemperaturer og sne om fødderne.

Frem kom på 1-0 efter bare fire minutters spil i medvinden. Lidt senere brændte gæsterne et straffespark. Efter pausen fik BB vinden i ryggen, men selv om fremmerne fortsatte med at være farligst, så lykkedes det først Younes Nielsen efter en lille times spil og derefter Christoffer Boateng to minutter før tid at sørge for de vindende scoringer. Boatengs mål faldt direkte på frispark fra 25 meter.

Efter denne sejr var BBs næste hold klar – hovedsageligt 2. holdsspillere – til kamp. Og i den grad. Serie 1-mandskabet fra VB 1968 fik klø 9-2.

På lørdag spiller Brønshøj træningskamp mod Skovshoved fra Danmarksserien. Det sker kl. 12.30 på kunstgræsbanen i Tingbjerg.