Mere tid til ældre på plejehjem

Den nuværende ordning til ældre på plejehjemmene i Københavns Kommune med et ”klippekort”, der giver den enkelte ret til en halv times støtte eller hjælp hver 14. dag, ændres nu til at blive ½ time hver uge. Der er tale om borgernes tid og kan bruges til alt det, der giver de ældre livskvalitet, og det er den ældre selv, der bestemmer, hvad tiden skal bruges til.

Baggrunden for ændringen er, at Folketinget har afsat en samlet pulje på 380 mio. kr., der skal bruges af de ældre beboere på landets plejehjem til ekstra hjælp eller fornøjelser i hverdagen.

– Med klippekortet giver vi de ældre større selvbestemmelse og muligheden for at vælge aktiviteter, de selv har lyst til. De kan få ekstra hjælp, tage på indkøbstur med en ledsager eller måske få hjælp til at få dækket bordet fint når der kommer gæster, siger ældreminister Thyra Frank.