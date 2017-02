Michaela og Eva dansede sig videre i ”Danmark har talent”

25-årige Michaela blev for ti år siden fuldstændig hypnotiseret af mavedans. Undervisning havde hun ikke mod på, men i stedet lånte hun dvd’er og så Youtube, så hun kunne lære sig selv den vuggende og krævende dans hjemme hos forældrene i Brønshøj.



Søstrene er bedste venner

-Jeg var ekstremt genert og kunne end ikke gå til undervisning. Derfor underviste jeg mig selv, fortæller Michaela Hovmand, der har givet

fascinationen videre til sin fem år yngre lillesøster Eva Hovmand.

-Min søster begyndte at danse, fordi jeg gjorde. På et tidspunkt skulle jeg med i en musikvideo og hende, som jeg skulle danse med, fik en fibersprængning. Vi var lidt på herrens mark, men så spurgte jeg min søster, om hun kunne tage over. På en aften havde hun lært sig hele koreografien, fortæller Michaela og indrømmer, at det blev startskuddet til de to søstres parløb som mavedansere.

-Det er super dejligt ikke at være alene på scenen. Eva og jeg har altid været meget tætte og er hinandens bedste venner. Men selvfølgelig kan vi blive uenige, men man kan også nemmere presse hinanden, når det er, fortæller Michaela, der i dag læser business på CBS.



Danseuddannelse i Århus

Men dansen fylder stadigvæk rigtig meget i Michaelas liv og hun underviser nu også elever. Efter gymnasiet besluttede hun sig for at tage en klassisk danseuddannelse i Århus. Det var meningen, at hun kun skulle være der et år, men det endte med at blive to år. Det var også i Århus hun mødte sin kæreste, som også er danser.

-Jeg mødte en masse andre passionerede dansere, og vi begyndte at lave performances. Jeg blev langt mere fri og fandt ud af, at det var den måde, jeg bedst kunne udtrykke mig på. Igennem mine dansejobs åbnede jeg mere og mere op og fik selvtillid. Dansen har helt sikkert gjort mig til en anden person, fortæller Michaela, der heller ikke var i tvivl, da hun blev bedt om at overveje om hun og Eva ikke ville stille op til Danmark har talent.

-For ti år siden, kunne jeg ikke have gjort det. Nu nyder jeg bare at være på scenen. Det er dejligt at være kommet videre i showet, og vi skal da afgjort videre, fortæller Michaela med et stort selvsikkert smil.