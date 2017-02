Motiverede elever i Tingbjerg

Både i Diakoniens Socialrådgivningshjørne og hos den boligsociale indsats oplevede man, at der i forbindelse med kontanthjælpsreformen var mange personer, der havde brug for hjælp til jobsøgning. Og socialrådgiver ved Tingbjerg Kirke Masti Jukta-Guntern kunne se, at mange i Tingbjerg ikke talte godt nok dansk til at arbejde i jobs, som ikke lige var rengøring.

-Jeg tænkte meget over, hvordan vi kunne tilbyde dansk sprogundervisning. Ved et tilfælde mødte jeg lederen af Vestegnens Sprog – og Kompetence Centret FVU, som sagde, at det kunne hun gøre noget ved, fortæller Masti, der nu har fået sat gang i en forsøgsordningen med danskundervisning 2 gange om ugen.

For en måneds tid siden afholdt sproglærer ved FUV, Lissie Jensen sin første dag i Beboercentrum på Ruten, og her sad der allerede 14 ivrige elever, der var klar til at blive udfordret i det danske sprog.



Hjemmearbejde – ja, tak

Det er en broget flok. Eleverne kommer fra Tunesien, Marokko, Pakistan, Irak, Eritrea og Somalia. Men det der er kendetegnende for dem alle er, at de er motiverede og ivrige for at lære.

-Jeg kan mærke, at der er en stor forskel på at undervise folk, der har valgt det frivilligt kontra dem, der er tvunget til undervisning, fortæller Lissie Jensen, der godt vil indrømme, at det er lang tid siden, hun har oplevet en sådan gejst blandt sine elever.

-De fleste beder om hjemmearbejde. Det er altså ikke noget, jeg er vant til. Pauser springer de også gerne over, hvis de er i gang med noget, som optager dem, tilføjer Lissie.

Forskellige behov

Flere af Lissies elever kommer med en højere uddannelse fra deres hjemland, men der er også andre, der ingen har. Men fælles for dem alle er, at de skal have et mundtlig sprog på dansk for at deltage.

-Vi bruger meget aktuelle emner, derfor bruger vi også Brønshøj-Husum Avis, så de kan se, hvad der sker lokalt. Vi bruger ikke bøger, da vi tager meget udgangspunkt i det enkelte behov. Desuden har vi emner, som vi diskuterer. I sidste uge var det sport og i denne uge er det vittigheder. For de elever der er lidt længere fremme, læser vi større tekster, argumenterer og lærer at skrive læserbreve , fortæller Lissie og fastslår, at det er en ren fornøjelse at være lærer for en gruppe så motiverede voksne.