Nej til ”spøgelsesboliger” i København

Af Lars Weiss, gruppeformand (S) i Borgerrepræsentationen

En ny opgørelse viser, at omkring 2.700 københavnske lejligheder – fortrinsvis investeringsobjekter i luksusklassen – står ubenyttede hen, fordi de ikke er omfattet af bopælspligten.

Oprindelig blev kravet om fast bopæl indført for at forhindre affolkning af landdistrikterne og modvirke, at steder, udlagt til helårsbeboelse, ender som ”sommerhuskvarterer”. Men de senere år har ”spøgelseslejlighederne” i hurtigt tempo bredt sig til flere større byer. Alene i København udgør de ca. 3 pct. af ejerboligmarkedet og er med til at øge boligspekulationen og dermed boligmangelen.

Nu er København som bekendt ikke nogen ”sommerhuskommune”, og derfor er vi tilfredse med, at Socialdemokratiets boligordfører i Folketinget Kaare Dybvad kræver reglerne ændret, i øvrigt sammen den øvrige venstrefløj og Dansk Folkeparti. Det skulle åbne for gode politiske muligheder, selv om regeringspartiet siger nej.

Venstres boligordfører, Britt Bager, afviser bopæls-kravet bl.a. med henvisning til, at København er hjulpet med retten til at reservere 25 pct. af nyt boligbyggeri til billige almene boliger.

Det er selvfølgelig et argument, vi er glade for al den stund, at det især var pres fra Socialdemokratiet i København, der tvang en modvillig Venstre-regering til at sikre det almene byggeri. Så vi siger med profeten Lukas: Større er glæden i himlen over én synder, som omvender sig, end over nioghalvfems, som ikke har brug for omvendelse.” Det er ord, som vi gerne ser udvidet til bopælspligten.

For den almene sektor er langt fra tilstrækkelig til at imødekomme det voksende boligbehov København. Dertil kommer, at vi ikke under nogen omstændigheder vil acceptere, at ”døde kvarterer” uden mennesker og aktiviteter breder sig rundt om i byen.