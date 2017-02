Nu gælder det andenpladsen

Ingen havde ventet, at IF Stadion ville kunne byde FIF modstand i fredagens topopgør i 2. division i herrehåndbold. På hjemmebane i Frederiksberg Hallerne vandt FIF da også ubesværet 27-18 over et decimeret Husum-hold.

– Heldigvis vender vores stærke forsvarsspiller Kasper Møller og den langtidsskadede venstre fløj Christoffer Hjorth tilbage, og så er vi noget nær stærkeste opstilling igen, siger træner Thomas Schou.

Stadiontræneren indrømmer, at det vanvittige nederlag for nylig mod Ydun har kostet for meget mentalt: – Vi har brugt for meget energi på det. Forbundet ville ikke engang se på videoen, hvor det er tydeligt, at dommerne ikke er i dialog med hinanden. Vi skulle åbenbart have protesteret med det samme. Men det er alligevel imponerende, at 6.000 mennesker har delt dette videoklip. Det er vist aldrig sket for en 2. divisionskamp før.

– Alle spillerne har fået at vide, at vi starter fra nul igen. Vi skruer atter op for den hårde fysiske træning, fordi de er ved at være fuldtallige. Nu retter vi fuld fokus mod andenpladsen. Heldigvis tabte TIK Taastrup og Næstved også, så vi ligger stadig lunt i kampen om at sikre os andenpladsen, der giver playoff-kampe om en plads i 1. division, siger Thomas Schou.

Endnu er IF Stadions pokalkamp mod GOG fra Herreligaen ikke programsat. GOG har meddelt, at man kun har plads til at spille den 21. februar – men Stadion skal spille divisionskampe både den 19. og 23. februar, så det virker ikke fair, hvis en pokalkamp skal presses ind her, fordi en af de store klubber siger, at de ikke har plads i kalenderen.