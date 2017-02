Ny hjertestarter sat op

Købmand Bent Kristensen har fået en hjertestarter på butikkens udvendige facade mod Ruten i Tingbjerg, og han er ikke alene om initiativet med at sætte hjertestartere op, det sker nemlig ved alle butikker i SPAR-kæden, der består af omkring 120 butikker fordelt over hele landet.

– Vi er rigtig glade for, at vi har fået opsat en hjertestarter, så vi kan yde nødvendig hjælp, hvis det bliver aktuelt Næste trin er, at alle medarbejdere skal på kursus, så de bliver fortrolige med brugen, siger Bent Kristensen.

Rimelig forsyning i bydelen

En hjertestarter er et apparat, der kan ”genstarte” hjertet efter hjertestop ved at give et eller flere elektriske stød gennem brystkassen. Hjertestarteren består af selve maskinen og to elektroder. Gennem elektroderne kan hjertestarteren aflæse hjertets elektriske rytme og vurdere om der skal afgives stød. Når man åbner hjertestarteren, starter den automatisk med at instruere i, hvad man skal foretage sig.

Brønshøj-Husum er i dag rimelig velforsynet med hjertestartere. Allerede i 2012 stod Lokaludvalget for en kampagne, der satte fokus på emnet og har siden bevilget penge til indkøb af syv hjertestartere, der er placeret centrale steder i bydelen. I alt skønnes der i dag at være omkring 20 registrerede hjertestartere i bydelen. Når en hjertestarter er registreret, har vagtcentralerne mulighed for at dirigere førstehjælpere til nærmeste hjertestarter.