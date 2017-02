Ny radikal kandidat i Brønshøjkredsen

Den 48-årige Jesper Abildgaard er ny radikal folketingskandidat i Brønshøjkredsen, der omfatter Brønshøj-Husum og Vanløse. Jesper Abildgaard har siden 2001 været selvstændig erhvervsdrivende med et lille produktionsselskab der har lavet reklamer og mindre filmproduktioner for en lang række af landet største firmaer og organisationer. Han har været medlem af Radikale Venstre siden 2007.

– På forskellige måder er det mit ønske at reaktivere trangen til at engagere sig i politik lokalt eller nationalt. At vi som borgere tager ansvar for os selv, for vores nærmiljø, vores lokalsamfund og i sidste ende vores land. At vi i det Radikale Venstre gør en dyd ud af at favne alle fra ”Husmand til Akademiker”, siger Jesper Abildgaard i forbindelse med sin opstilling.