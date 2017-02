Nyt aktivitetskatalog for ældre i Brønshøj og Husum

Et af de steder, hvor ældre i Brønshøj og Husum mødes, er på Aktivitetscenter Brønshøj, hvor både krolf- og petanquebanen bliver flittigt brugt, inden borgerne spiser det daglige varme frokostmåltid i centret. Herudover har centret også både motionshold, mad- og bagehold, kreative værksteder og meget mere. Og så er Aktivitetscenter Brønshøj bare et af de i alt fem centre og klubber, som er fyldt med spændende tilbud og hyggeligt samvær for ældre i Brønshøj og Husum.

Uanset om man har en passion for madlavning, motion eller musik, så har København helt sikkert et tilbud, som passer til den enkelte. Og måske vil man gerne

kaste sig over en ny interesse eller tage til et oplæg, hvor man får ny viden om et område. Alt sammen er nu samlet i kataloget ”Aktiv i København”, som henvender sig til byens ældre.

Aktivitet og fællesskab

– Rigtig mange ældre føler sig desværre ensomme i hverdagen, selvom de bor i en by fuld af mennesker. Jeg håber, at vores aktivitetskatalog vil gøre det nemmere for byens ældre at få flere aktiviteter ind i hverdagen, samtidig med at de vil få hjælp til at finde sammen i nye fællesskaber og møde andre mennesker, siger Ninna Thomsen, sundheds- og omsorgsborgmester i København.

Kataloget ”Aktiv i København” findes på bydelens biblioteker og i borgerservice. Herudover vil hjemmeplejen dele kataloget ud til de ældre, som modtager hjemmehjælp. Det er også muligt at finde kataloget i en elektronisk version på www.kk.dk/aktiv.

Kataloget giver et samlet overblik over de mange forskellige muligheder for aktiviteter og nye fællesskaber, som byen rummer.