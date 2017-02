Nyt nederlag til Stadion

IF Stadions træner Thomas Schou havde allerede forudset, hvad hans mandskab stod over for, nemlig at TMS Ringsted ville stille med et meget stærkt 2. hold, fordi deres 1. hold ikke skulle spille i weekenden. Derfor var det ingenlunde overraskende, at Stadion – der i øjeblikket kæmper med et reduceret spillermateriale – ville få det vanskeligt i det midtsjællandske. Stadion var uden Michael Jensen og havde et par nye folk med i truppen.

TMS Ringsted vandt da også 28-24, og Stadions herrer er nu for alvor sat af i kampen om førstepladsen i 2. division. FIF fortsætter bare sejrsrækken og har nu vundet samtlige 16 kampe. Stadion er seks point efter på andenpladsen, og på tredjepladsen var TIK Taastrup begyndt at nærme sig. Men heldigvis tabte TIK også i weekenden. Boldklubben Ydun besejrede overraskende TIK med 20-18, og dermed ”genoprettede” de den skade, som de havde forvoldt Stadion, som de slog i forrige weekend i Frederiksberg Hallerne.

Fredag aften kl. 20.15 skal Stadion igen spille i Frederiksberg Hallerne. Denne gang er det FIF, der er både vært og storfavorit. I årets sidste kamp i 2016 fik Stadion som bekendt en øretæve i Bellahøj Hallen, hvor FIF vandt med 30-16. Den grimme plet vil Stadion-spillerne forsøge at vaske væk.