Øget åbningstid på byens bemandede legepladser

Af Niels E. Bjerrum (A) medlem af Borgerrepræsentationen og Teknik- og Miljøudvalget

Til budgettet for 2017 vedtog vi i Teknik- og Miljøudvalget at give midler til at udvide åbningstiden på byens bemandede legepladser. Forslaget om udvidet åbningstid er ikke nyt, men med en pose penge i 2017, kan det endelig, fra 1. maj, blive til virkelighed.

Formålet er, at legepladsernes åbningstid i højere grad skal matche hverdagslivet og behovet hos borgerne. Legepladserne har i dag generelt åbent mandag til torsdag kl. 9.30-17 og fredag kl. 10-17. De udvidede åbningstider vil skelne mellem høj- og lavsæson – i højsæsonen, fra april-oktober, vil halvdelen af legepladserne få udvidede åbningstider i hverdagene, så åbningstiderne nu tilpasses efter behov i tidsrummet 9-20. Året rundt vil der være weekendåbent på mange af byens bemandede legepladser, og det vil oftest være mellem kl. 10-17 lørdag og/eller søndag alt efter det lokale behov.

Udvidelsen af åbningstiderne om formiddagen sker for at tilgodese skoler og institutioner, mens en udvidelse om eftermiddagen/aften og i weekenden sker til glæde for børn, unge og børnefamilier, når de har fri fra institution og arbejde.

Det er fedt, at så mange familier vælger at blive boende i København, også efter der er kommet børn til, og det glæder mig, at vi kan være med til at tilgodese børnefamiliernes behov med dette initiativ