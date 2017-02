Om lægemangel og boligsocial anvisning i udsatte boligområder

Af Barbara Cros, SAB, Bellahøj l og ll

I debatten om lægemanglen i Tingbjerg skriver socialborgmester Jesper Christensen (A) i en replik i BHA den 31/1, at han ikke har sagt, at læger får flere penge ved at tilse de rige patienter.

Her må jeg minde socialborgmester Jesper Christensen om, at han startede debatten om lægemangel i Tingbjerg med følgende i Brønshøj-Husum Avis den 20. december 2016:

“Forklaringen handler om penge. Lægerne tjener nemlig flere penge ved at arbejde for overklassen end for underklassen – der primært bor i udsatte boligområder som Tingbjerg. Der er 25 boligområder på ghettolisten i Danmark, 15 af dem mangler en praktiserende læge”.

Min pointe er at lægemangel og boligsocial anvisning hænger sammen.

Socialborgmester Jesper Christensen skriver desuden, at han er stolt af anvisningsaftalen.

Jeg kritiserer den anvisningspolitiske praksis med akkumulering af sociale problemer og udsatte borgere i almennyttige byggerier. En praksis der medfører, at almindelige borgere pålægges at løse tunge sociale problemer for kommunen. Med en anden anvisningsaftale og praksis kunne udsatte borgere fordeles på en bedre og mindre belastende måde i den allerede delte by.

Anvisningsaftalen går bl.a. ud på, at kommunen har råderet over hver tredje lejlighed til boligsocial anvisning. Når der er 40% ledige i et boligområde stopper man den kommunale anvisning. Når tallet er under 40% ledige anviser man igen.

Det var netop det der skete med Tingbjerg. Efter mange års kommunal anvisning nåede de op på så mange ledige og sociale problemer, at man i 2007 lavede en aftale om at stoppe anvisningen. Tingbjerg blev i den følgende tid gradvist et mindre belastet område og antallet af ledige beboere faldt. Derpå begyndte man at anvise igen.

Så det er ikke rigtigt, at man ikke bruger Tingbjerg til boligsocial anvisning, som Jesper Christensen skriver.

Den gældende anvisningsaftale findes på Københavns Kommunes hjemmeside, som dokumentnr. 2014-0142218-1.