På sangens vinger over Brønshøj (1)

Åh, Marie

Pladsen i den lokale avis er dyrebar, så dens linjer strammer som snærende liner om halsen på en skribent med skrivekløe. Derfor må musikeren James Rasmussens liv og levned her omtales staccato – og set fra den lokale synsvinkel:

Født den 30. august 1937. Dramatisk barndom, idet hans stedfar myrdede hans mor, og hans lillebror druknede. Flyttede ind hos sin moster på Elmelundevej – hvormed Brønshøj blev springbræt for hans tilværelse. Dygtig til idræt. Avisdreng på den lokale avis. Gik ud af 8. klasse og blev piccolo i Bella Bio. Kom i lære som smed.

Lærte at spille guitar af den berømte skøjteløber Kurt Stille fra Hegnshusene, hvormed hans skæbne var beseglet. Med sit band ”James and his Jamesmen” kåret som Danmarks Tommy Steele i oktober 1957 i K.B. Hallen. Otto Brandenburg forlader Four Jacks i 1958, og James bliver optaget i datidens mest berømte kvartet – de tre andre er John Mogensen, Poul Rudi og Bent Werther.

Gruppen står for noget så paradoksalt som begavet pop og serverer det ene hit efter det andet frem til sin opløsning i 1964. Hermed beretningen om de fire svendes største sællert – tyvstjålet fra erindringsbogen ”Jeg var en Jack”, 2008, som James skrev sammen med Rud Kofoed:

I tiden omkring 1960 flyttede James Rasmussen sammen med Poul Rudi ind i en villa på Brønshøj Kirkevej 21, hvor Four Jacks ofte indøvede deres sange. En dag kom John Mogensen med en ny sang – en folkesang med Pete Seeger. Kvartetten arbejdede længe med sangen, for melodien var god, men nogen dansk tekst lod sig ikke åbenbare. Frustreret krøllede John papiret sammen og kylede det hen ad gulvet. Sørgmodigt trillede det ind under en sofa og lagde sig tilrette som en vemodig veksel.

Four Jacks øvede ofte i villaen, og den nævnte hændelse syntes glemt. De tre andre undrede sig derfor, da Bent Werther et halvt år efter pludselig lå og rodede under sofaen – og endnu mere, da han sprang op med det krøllede papir i hånden og råbte ”Jeg har det, jeg har det!” Hændelsen siger noget om en ikke alt for hysterisk rengøring, men det tænkte man ikke på, da den lille charmetrold på ravjysk sang ”Åh, Marie a’ we hjem te’ dig”.

De andre lå flade af grin, og den i forvejen succesfulde gruppes største hit blev skabt – solgt i 100.000 eksemplarer! Fra Otto Leisners Pladeparade i TV står Poul Rudi som den smukke, lyse brud og Bent Werther som den triste, lille soldat stadig klart på erindringens nethinde.