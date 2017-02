Peter Skaarup genopstillet som folketingskandidat for DF

– Det er med stor taknemmelighed, at jeg har taget imod genvalget som folketingskandidat for Dansk Folkeparti i Københavns Storkreds, som jeg har repræsenteret i Folketinget siden 1998, siger Peter Skaarup, der er klar til at tage endnu en tørn i Folketinget ved folketingsvalget, der senest skal afholdes i foråret 2019.

– Mine vigtigste mærkesager er øget tryghed og omsorg for borgerne i Danmarks hovedstad. Mit fokus er på at få mere politi i gaderne, en bedre kriminalpræventiv indsats kombineret med hårdere straffe og udvisninger af udenlandske kriminelle, siger Peter Skaarup og tilføjer, at han i samarbejde med Dansk Folkepartis repræsentanter i Borgerrepræsentationen i den kommende tid vil have ekstra fokus på flere og bedre aktiviteter til de ældre.