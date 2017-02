Sidste frist for ophold på feriekoloni

For tusindvis af københavnske skolebørn er det årlige koloniophold en meget vigtig del af sommerferien. Så vigtig, at mange ligefrem fravælger familieferien for at komme på koloni i stedet. Sidste år var ca. 4000 glade børn af sted på 100 forskellige kolonihold og 2017 bliver ingen undtagelse: Over hele landet, fra Blokhus i Nordjylland til Svaneke på Bornholm, bliver der afholdt kolonier i børnehøjde, hvor mange har temaer som f.eks. dyrepasning, idræt, teater og natur.

En 118 år gammel tradition

Siden 1899 har flere end 300.000 københavnske skoleelever været på sommerkoloni. Generationer af københavnere husker deres barndoms koloniophold som noget af det bedste fra deres skoletid og sådan har de fleste børn det også i dag. Det kan derfor blive katastrofalt for husfreden, hvis far eller mor glemmer at søge plads i tide.

Og faktisk er ansøgningsfristen udløbet, hvor fredag den 17. februar officielt var den sidste dag, hvor der kan søges via koloniernes hjemmeside; www.kolonierne.dk. Hvis man er heldig kan det måske nås endnu.