Skal de undersøge sig selv? Nu lytter de endelig

Af Mette Annelie Rasmussen (R) og Finn Rudaizky (DF), medlemmer af Borgerrepræsentationen

Så lykkedes det for Radikale Venstre og Dansk Folkeparti, at ”tvinge” de øvrige – og hidtil meget passive partier i Borgerrepræsentationen – til at skulle behandle Tingbjergs skandalerenovering og de mere end 33 dokumenterede tilfælde af sygdom, hospitalsindlæggelse og skadestuebesøg. Alle som direkte følge af FSB’s renovering, som vi vist uden at tage munden for fuld, kan kalde uprofessionel. Men ikke kun FSB har svigtet – det har også Enhedslisteborgmesteren med et fatalt svigt af kommunens tilsynspligt.

Nu skal borgmesteren og hans egen forvaltning, stå for udredningen, som politikerne i miljø- og trafikudvalget, skal behandle. Vi mener, at det er relevant at stille spørgsmålet, om det kan være rigtigt, at den borgmester som har været en medvirkende årsag til skandalen, i realiteten skal undersøge sig selv? Ville det egentlig ikke være mere troværdigt med en helt uvildig undersøgelse af hele forløbet og de mange svigt fra FSB og kommunen?

Vi er glade for, at beboerne i Tingbjerg allerede har besluttet, at de vil komme til foretræde i teknik- og miljøudvalget, når sagen skal drøftes der. Det håber vi bliver snart, for beboerne kan ikke vente meget længere. Det var også et klart ønske fra Venstre at denne sag ikke skulle sparkes til hjørne, men behandles så snart som muligt. Vi ved jo, at forvaltningen allerede ligger inde med en del af det materiale de skal undersøge. Det har ligget længe i forvaltningen, nu har forvaltningen fået et politisk påbud om også at læse dokumenterne.

Det er en meget alvorlig sag, vi kommer til at følge sagen tæt, og vi håber at sagens alvor nu endelig, men meget for sent, er gået op for alle Borgerrepræsentationens partier.