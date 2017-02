Skandalerenovering sendt i udvalg

Mette Annelie Rasmussen fandt, at beboerne havde været udsat for en uhørt grov behandling, og hun blev suppleret af Heidi Wang (LA), der kaldte forløbet for ganske forfærdeligt. Også Venstres ordfører fandt, at der var tale om en uanstændig behandling af beboerne og Jakob Hougaard (S) sagde, at han ser meget alvorligt på sagen, og at den skulle behandles hurtigt i Teknik- og Miljøudvalget.

Finn Rudaizky sagde på mødet, at han aldrig havde set noget lignende, og at boligselskabet fsb og Københavns Kommune har ansvaret for den uværdige behandling, der også har betydet, at mange er blevet syge. – Københavns Kommune har ikke overholdt sin tilsynspligt, sagde han.

Noget overraskende var der på ikke noget indlæg fra Teknik- og Miljøborgmester Morten Kabell

Der var i Borgerrepræsentationen ikke flertal for at udtale en umiddelbar kritik af fsb, men sagen blev henvist til udvalgsbehandling, og der var bred politisk tilslutning til, at sagen skulle behandles hurtigt i udvalget.