Spejderhytte ved Vandtårnet

Af Birgit Jørgensen, Kobbelvænget, Husum

Jeg læste for nogle uger siden med stor undren kommentarer fra 2 beboere i nærheden af Vandtårnet hvor de udtalte at det nærmest ville være forfærdeligt hvis der kom en spejderhytte i området fordi de mente åbenbart at det ville ødelægge hele det dejlige område.

Den ene beboer kom til Brønshøj for nogle år siden fra Nørrebro og havde netop valgt det sted fordi hun mente der var ro og fred og det virkede nærmest som om hun var fornærmet over at det nu ikke gik som hun havde ventet.

Jamen mon ikke man så skulle flytte lidt længere væk end Brønshøj hvis man vil have så meget ro og fred at en spejderhytte skulle kunne ødelægge idyllen. Jeg har selv været spejder og min datter har været spejder og vi har boet lige ved siden af en spejderhytte og mig bekendt har der aldrig været problemer af nogen art overhovedet. Tværtimod bygger spejderånden netop på at man hjælper hinanden og tager hensyn.

Så drop al det snak om at der skulle opstå problemer med en spejderhytte, det er jo kun fordi der er nogen der er bange for at deres huse skal tabe i værdi og de er ligeglade med om der er muligheder for at børn og unge kan trives og have det sjovt i et spejderfællesskab. Sørgeligt.